«Госпожиня»: Самбурская показала эпатажный снимок

Настасья Самбурская примерила на себя роль шальной императрицы. Ну или «госпожини», как написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 23 Авг 2019 в 1:10 PDT Актриса театра и кино, модель и просто красавица выставила в своем инстаграме фотографию, где павший к ее ногам мужчина ножку ей и целует.

Сама девушка одета во что-то красивое, черное, кружевное и сетчатое, с разрезом почти от талии. Как написала она сама в микроблоге, эта туника «никогда ее не подводила», сообщив, что только что отыграла в Анапе спектакль «Охота на мужчин», и на днях приезжает на гастроли в Сочи.

Подписчики восприняли сюжет с одобрением, несмотря на то, что задний план фото несколько подкачал.