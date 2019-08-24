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«Госпожиня»: Самбурская показала эпатажный снимок 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Настасья Самбурская примерила на себя роль шальной императрицы. Ну или «госпожини», как написали фолловеры.
Актриса театра и кино, модель и просто красавица выставила в своем инстаграме фотографию, где павший к ее ногам мужчина ножку ей и целует.
Сама девушка одета во что-то красивое, черное, кружевное и сетчатое, с разрезом почти от талии. Как написала она сама в микроблоге, эта туника «никогда ее не подводила», сообщив, что только что отыграла в Анапе спектакль «Охота на мужчин», и на днях приезжает на гастроли в Сочи.
Подписчики восприняли сюжет с одобрением, несмотря на то, что задний план фото несколько подкачал.
«Раб у ваших ног, чудесно», »Госпожиня», «Шик», «Солидное фото».
Шоу-бизнес , Другое , Настасья Самбурская
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