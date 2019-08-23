«Мы друг другу не мешаем»: что Вайкуле ответила Крутому

Певица Лайма Вайкуле ответила на обвинения в лукавстве и непорядочности от российского композитора Игоря Крутого. По словам исполнительницы, она была удивлена высказыванием продюсера, поскольку любит его конкурс «Новая волна» и хочет, чтобы мероприятие проходило в Юрмале — как и ее собственный фестиваль.

Певица Лайма Вайкуле высказалась по поводу интервью композитора Игоря Крутого изданию «Аргументы и факты», в котором он обвинил артистку в «лукавстве» и усомнился в ее порядочности. Конфликт между знаменитостями, согласно прессе, разгорелся после того, как Вайкуле организовала в Юрмале свой музыкальный фестиваль «Рандеву» — тогда как Крутой параллельно с этим пытался вернуть в латвийский город конкурс «Новая волна». Комментируя заявление композитора, Лайма при этом подчеркнула, что выступает за проведение «Новой волны» в Юрмале.

«Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс. Я хочу, чтобы он вернулся. Не понимаю, почему не может быть два фестиваля. У нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля», — цитирует артистку РИА «Новости».

По словам певицы, у них с продюсером совершенно разные по тематике мероприятия. «У Игоря — конкурс, а у меня — фестиваль. Мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к „Новой волне“. В Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики…» — сказала она.

Высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации и депутат юрмальской думы Елизавета Кривцова. Она убеждена, что возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей было бы в интересах города, однако в настоящее время говорить об этом рано.

«Мое личное мнение, что возвращение «Новой волны» было бы в интересах города как туристического центра. Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет», — отметила Кривцова.

Достоянием общественности разногласия между Крутым и Вайкуле стали после того, как певица во время интервью YouTube-шоу «А поговорить?» заявила о том, композитор обижается на нее несправедливо.

Реагируя на это высказывание, продюсер выразил мнение, что Вайкуле «лукавит». Также он уточнил, что одновременно с его переговорами о возвращении «Новой волны» в Юрмалу коллега уже вовсю занималась организацией собственного фестиваля. «А в это время, в сроки, когда должна была пройти „Новая волна“, Лайма делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — посетовал Игорь.

Вместе с тем Крутой отметил, что никаких вопросов к Вайкуле он не имеет, так как «каждый живет по своей совести». При этом музыкант дал понять — он больше не желает слышать заявлений о том, что несправедливо «катит на нее бочку». «Я к ней вообще никак не отношусь», — заключил Крутой.

Как известно, конкурс «Новая волна» проходил в латвийской Юрмале с 2002 года, однако в 2014-м был вынужден переехать в Сочи из-за санкций в отношении Иосифа Кобзона Олега Газманова , Валерии и других российских артистов. Тогда в СМИ писали, что Вайкуле лично обращалась к местным чиновникам с просьбой пересмотреть запрет.

«Это была моя личная инициатива, — говорила исполнительница. — Что же артист такое может вытворить? Я бы вообще оставила артистов в покое. Для чего их тянуть в политику?».

Кроме того, в недавнем интервью Вайкуле высказалась по поводу своего отказа выступить в Крыму в 2018 году. Артистка убеждена, что ее незаслуженно подвергли критике.

«Да, у нас такой закон. Можно открыть интернет и прочесть. Поэтому мне было смешно — такой идиотизм развели. Да еще с кем? Со мной!» — посетовала Вайкуле, назвав резонанс вокруг ситуации «бредом и сумасшествием».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.