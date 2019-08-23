Анастасия Макеева разделась на Северном полюсе

Анастасия Макеева опубликовала в Сети фото из Арктики, на снимке актриса стоит на снегу в купальнике, в руке у неё флаг.

«Вы знаете, что я отчаянная? Я обещала вам взрыв мозга? Вот он. Я единственная в мире Женщина, сфотографировавшаяся на северном полюсе в купальнике и окунувшаяся ДВАЖДЫ в Северный Ледовитый океан», — похвасталась своеобразным рекордом Анастасия. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) 23 Авг 2019 в 3:42 PDT

Также актриса поблагодарила Росатомфлот за приглашение в такой необыкновенный рейс. Ей кажется, что она побывала на другой планете. Кроме того, Макеева предложила подписчикам задавать вопросы об Арктике.