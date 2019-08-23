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Анастасия Макеева разделась на Северном полюсе 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Instagram
Анастасия Макеева опубликовала в Сети фото из Арктики, на снимке актриса стоит на снегу в купальнике, в руке у неё флаг.
«Вы знаете, что я отчаянная? Я обещала вам взрыв мозга? Вот он. Я единственная в мире Женщина, сфотографировавшаяся на северном полюсе в купальнике и окунувшаяся ДВАЖДЫ в Северный Ледовитый океан», — похвасталась своеобразным рекордом Анастасия.
Также актриса поблагодарила Росатомфлот за приглашение в такой необыкновенный рейс. Ей кажется, что она побывала на другой планете. Кроме того, Макеева предложила подписчикам задавать вопросы об Арктике.
«Не смогла отказать себе в удовольствии сделать фото с флагом компании своего супруга на Северном полюсе», — подытожила Анастасия.
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Шоу-бизнес , Анастасия Макеева
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