Алибасов снова вызвал волну негодования в соцсетях

Бари Алибасов опубликовал в Instagram фотографию из ресторана. На фото продюсер, еще недавно проходивший лечение после химического отравления жидкостью для прочистки труб, ест чебурек.

«Еда еле проходит. Крот до сих пор дает о себе знать», — говорится в подписи к снимку.

Снимок в очередной раз вызвал волну сомнений в том, что отравление «Кротом» было реальным.

«Чебуреки после крота — лучшая еда»; «Конечно после крота и чебуреки. Очень смешно»; «Не ври, пожалуйста, не было Крота, это лишь твоя фантазия», — высказались подписчики Алибасова в комментариях.

Ранее на этой неделе Алибасов в интервью «Собеседнику» рассказал, что не смог отправиться в отпуск со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за прохождения лечения. Он также отметил, что питается только жидкой пищей, «все остальное затревает».