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Алибасов снова вызвал волну негодования в соцсетях 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бари Алибасов опубликовал в Instagram фотографию из ресторана. На фото продюсер, еще недавно проходивший лечение после химического отравления жидкостью для прочистки труб, ест чебурек.
"Опять?": на тумбочке Алибасова заметили "Крота"
«Еда еле проходит. Крот до сих пор дает о себе знать», — говорится в подписи к снимку.
Снимок в очередной раз вызвал волну сомнений в том, что отравление «Кротом» было реальным.
«Чебуреки после крота — лучшая еда»; «Конечно после крота и чебуреки. Очень смешно»; «Не ври, пожалуйста, не было Крота, это лишь твоя фантазия», — высказались подписчики Алибасова в комментариях.
Ранее на этой неделе Алибасов в интервью «Собеседнику» рассказал, что не смог отправиться в отпуск со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за прохождения лечения. Он также отметил, что питается только жидкой пищей, «все остальное затревает».
Комментарии11
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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