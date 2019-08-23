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Вдова Караченцова проведет мероприятия к годовщине смерти мужа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина готовит несколько мероприятий по случаю первой годовщины смерти мужа. Одно из них состоится 21 октября в «Ленкоме». Там пройдет памятный вечер. В последние дни Поргина ведет переговоры со звездами об их участии в предстоящем концерте, рассказала друг семьи, композитор Елена Суржикова.
«Прозвучат песни композиторов Максима Дунаевского, Владимира Быстрякова, ну и мои, которые в свое время исполнял Караченцов», — цитирует Суржикову портал «Дни.ру».
Еще одно мероприятие состоится на столичном Троекуровском кладбище. 23 октября там планируют открыть памятник скульптора Ильи Вьюева. Автор композиции воспроизвел сцену из известной постановки «Юнона и Авось». Речь идет об эпизоде, когда Караченцов на коленях пел финальную арию графа Резанова.
Третья встреча касается непосредственно режиссера Суржиковой. В конце октября она презентует свой роман «Гром небесный». Книгу поэт посвятила встречам с актером. Организацией этого мероприятия вдова Караченцова не занимается, ее пригласили как гостя.
Николай Петрович скончалась в минувшем году 26 октября — за сутки до своего 74-летия. Причиной смерти стала злокачественная опухоль в одном из легких. Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что вдова актера вновь собирается замуж. На эти разговоры быстро ответила Людмила Поргина. Она отметила, что не может представить себя с другим мужчиной.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Владимир Быстряков , Николай Караченцов , Максим Дунаевский
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