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Гоша Куценко сравнил Семена Слепакова с горным йети 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер и режиссер Гоша Куценко поздравил своего коллегу Семена Слепакова, которому 23 августа исполнилось 40 лет. Артист выложил в Instagram фотографию друга с красным клоунским носом и сочинил про него стихотворение. Очевидно, кинематографист хотел сделать пост в стиле известного барда, который сам часто публикует смешные стихи на своей странице.
«Семен Слепаков — самый зоркий на свете!
И слух у него, как у горного йети…
Потому и никто и не видел его —
Сбегает, как только почует кого…» — написал Куценко.
Далее в произведении подчеркивается, что у Семена большая душа, а его творчество сравнивается с наркотиком, от которого слушателей пробирает на смех. В конце поздравитель добавил нецензурное слово, когда высказывал другу свои пожелания.
Кстати, в апреле 2019 года Слепаков рассказал в Comedy Club о том, как первый раз встретился с Гошей Куценко. Оказывается, он приехал к режиссеру, чтобы предложить ему сняться в ростовом костюме кала.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Семен Слепаков , Гоша Куценко
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