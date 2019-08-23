Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © AFP 2019 / Angela Weiss
Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.
"Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми — тяжело, боже мой, с четырьмя — это почти невозможно", — написала она.
На снимке видно, что малыши смотрят куда угодно, но только не в камеру, как, в общем-то, и сама Ким.
Но, судя по всему, для 146 миллионов подписчиков это не важно. Они оценили старания телезвезды: "прекрасная семья", "вы такие красивые, особенно Чикаго", "не успела заметить, как у Ким стало столько детей".
Вместе с мужем Канье Уэстом Ким Кардашьян воспитывает дочерей Норт (6 лет), Чикаго (1 год) и сыновей Сейнта (3 года) и Псалома (3 месяца).
Последние новости
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории Подруга Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку-сироту
Комментарии
Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская «Армата» оказалась небоеспособной132
США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии344
Грубо и постыдно. Джонсон положил ногу на стол Макрона106
Украина получила тысячи автоматов из Турции227
Зеленский призвал ЕС не допустить Россию в G8117
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение