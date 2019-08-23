Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей

"Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми — тяжело, боже мой, с четырьмя — это почти невозможно", — написала она.

На снимке видно, что малыши смотрят куда угодно, но только не в камеру, как, в общем-то, и сама Ким.

Но, судя по всему, для 146 миллионов подписчиков это не важно. Они оценили старания телезвезды: "прекрасная семья", "вы такие красивые, особенно Чикаго", "не успела заметить, как у Ким стало столько детей".

Вместе с мужем Канье Уэстом Ким Кардашьян воспитывает дочерей Норт (6 лет), Чикаго (1 год) и сыновей Сейнта (3 года) и Псалома (3 месяца).