Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сел на даче и все»: Толкалина о причинах развода с Кончаловским 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
По словам актрисы Любови Толкалиной, они Егором Кончаловским разошлись из-за разных темпераментов и нежелания режиссера узнавать что-то новое. Об этом она заявила изданию «СтарХит».
По данным издания, Толкалина прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским более 10 лет. В 2001 году у пары родилась дочь Маша.
«Когда мы познакомились, я была еще совсем юной. А он был на 12 лет старше, имел огромный кинематографический опыт за плечами. Знал, к примеру, таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и — все», — заявила актриса.
При этом Толкалина подчеркнула, что «истинной причины расставания никто и никогда не узнает».
«Мне было очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — рассказала Толкалина.
Она также отметила, что сейчас жалеет, что из-за работы мало общалась с дочерью и понимает, что «надо было брать ее с собой на гастроли».
Ранее Любовь Толкалина в своем Instagram опровергла роман с женатым рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым, подчеркнув, что люди «своей школьной линейкой пытаются измерить океан» и «мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове».
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Толкалина , Борис Гребенщиков , Егор Кончаловский , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская «Армата» оказалась небоеспособной14
США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии337
Грубо и постыдно. Джонсон положил ногу на стол Макрона88
Украина получила тысячи автоматов из Турции211
Зеленский призвал ЕС не допустить Россию в G8115
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение