«Сел на даче и все»: Толкалина о причинах развода с Кончаловским

По словам актрисы Любови Толкалиной, они Егором Кончаловским разошлись из-за разных темпераментов и нежелания режиссера узнавать что-то новое. Об этом она заявила изданию «СтарХит».

По данным издания, Толкалина прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским более 10 лет. В 2001 году у пары родилась дочь Маша.

«Когда мы познакомились, я была еще совсем юной. А он был на 12 лет старше, имел огромный кинематографический опыт за плечами. Знал, к примеру, таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и — все», — заявила актриса.

При этом Толкалина подчеркнула, что «истинной причины расставания никто и никогда не узнает».

«Мне было очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — рассказала Толкалина.

Она также отметила, что сейчас жалеет, что из-за работы мало общалась с дочерью и понимает, что «надо было брать ее с собой на гастроли».