Несмотря на то, что 37-летний популярный исполнитель Дима Билан предпочитает не афишировать личную жизнь, «Комсомольская правда» выяснила, что певец никак не может выбрать между двумя девушками.
По данным издания, старшая сестра певца Елена рассказала газете, что рядом с Димой Биланом на протяжении последних десяти лет есть подруга — тренер по йоге Инна Андреева.
«Дима вместе со своим бывшим продюсером Айзеншписом был на гастролях в Анапе и там познакомился с Инной. Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему, и так и осталась в Москве», — рассказала сестра певца.
При этом, по информации газеты, младшая сестра Димы Билана Анна симпатизирует другой девушке — 24-летней Ксении Дорошкевич. Однако Елена отказалась комментировать изданию отношения певца с Дорошкевич, так как «Дима потом ругаться будет».
«Билан познакомился с Ксюшей четыре года назад на съемках фильма «Герой». У Ксюши за плечами ВГИК, она начинающий режиссер. Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он, кроме близких, никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич», — рассказал друг певца.
При этом Ксения Дорошкевич в своем Instagram призналась Диме Билану в любви, выложив серию совместных фотографий.
«Милый, родной мой, горе чесночное моё)), мальчик –Кай, самый музыкальный, одарённый и благословлённый человек, чей голос я люблю больше всех на свете, кристаллик, душа без кожи и рыцарь в железных доспехах. Сказочный и самый живой и настоящий) Спасибо. Я всегда буду тебя благодарить. Я ничего тебе не желаю кроме того, о чем ты сам подумаешь. Дыши. Люби себя, я тебя люблю!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены)
Однако, по словам друзей Билана, недавно артист рассорился с Дорошкевич и даже отписался от нее в соцсетях. А сама Дорошкевич, по данным издания, попросила фанатов «не лезть к ней в душу».