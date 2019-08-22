«Не лезьте в душу»: стало известно о двух девушках Димы Билана

Несмотря на то, что 37-летний популярный исполнитель Дима Билан предпочитает не афишировать личную жизнь, «Комсомольская правда» выяснила , что певец никак не может выбрать между двумя девушками.

По данным издания, старшая сестра певца Елена рассказала газете, что рядом с Димой Биланом на протяжении последних десяти лет есть подруга — тренер по йоге Инна Андреева

«Дима вместе со своим бывшим продюсером Айзеншписом был на гастролях в Анапе и там познакомился с Инной. Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему, и так и осталась в Москве», — рассказала сестра певца.

При этом, по информации газеты, младшая сестра Димы Билана Анна симпатизирует другой девушке — 24-летней Ксении Дорошкевич. Однако Елена отказалась комментировать изданию отношения певца с Дорошкевич, так как «Дима потом ругаться будет».

«Билан познакомился с Ксюшей четыре года назад на съемках фильма «Герой». У Ксюши за плечами ВГИК, она начинающий режиссер. Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он, кроме близких, никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич», — рассказал друг певца.

При этом Ксения Дорошкевич в своем Instagram призналась Диме Билану в любви, выложив серию совместных фотографий.

«Милый, родной мой, горе чесночное моё)), мальчик –Кай, самый музыкальный, одарённый и благословлённый человек, чей голос я люблю больше всех на свете, кристаллик, душа без кожи и рыцарь в железных доспехах. Сказочный и самый живой и настоящий) Спасибо. Я всегда буду тебя благодарить. Я ничего тебе не желаю кроме того, о чем ты сам подумаешь. Дыши. Люби себя, я тебя люблю!» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены)

Однако, по словам друзей Билана, недавно артист рассорился с Дорошкевич и даже отписался от нее в соцсетях. А сама Дорошкевич, по данным издания, попросила фанатов «не лезть к ней в душу».