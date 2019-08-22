У Маслякова хотят отобрать право на КВН 

Суд по интеллектуальным правам начал разбирательство по делу о правах на КВН, пишет «Вечерняя Москва».
Истцом выступает компания «Группа 7», которая получила права на бренд КВН о Марины Топаз, вдовы одного из основателей КВН — тележурналиста Сергея Муратова. По мнению истцов, товарный знак «КВН» был незаконно зарегистрирован Телевизионным Творческим объединением (ТТО) «АМиК» Александра Маслякова.
Топаз и «Группа 7» считает, что Масляков не может быть правообладателем товарного знака, поскольку не был основателем клуба, а пришел туда в качестве ведущего через три года после основания.
Владелец «Группы 7» — Дмитрий Иванов, проработавший с Масляковым около 20 лет.
«Группа 7» пытается обжаловать февральское решение Роспатента, оставившее в силе правовую охрану товарного знака «КВН» на территории РФ. «Группа 7» считает, что Масляков зарегистрировал товарный знак КВН «в обход авторского права», однако доказать это очень сложно», — прокомментировал ситуацию патентный поверенный Карен Мусаелян.
Александр Масляков зарегистрировал «сценарий игры КВН» как объект интеллектуального права в Российском авторском обществе в 1996 году. В 1997 году был зарегистрирован товарный знак «КВН».