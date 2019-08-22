Башаров захотел вернуть бывшую жену

«У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — заявила газете коллега Башарова Юлия Галкина.

По словам коллеги Башарова по спектаклю «Сублимация любви» Владимира Стержакова, актер хочет отдать своего сына в футбол.

«Марат хочет, чтобы у Марселя был хороший тренер, который сумеет его увлечь футболом. Уже в сентябре мальчик пойдет в футбольную секцию. И еще Марсель, как папа, очень любит рыбалку. Мы уже договорились с Башаровым, как только его сынишка чуть подрастет, возьмем палатки и поедем рыбачить», — отметил он.

Развод Марата Башарова и его супруги был оформлен после того, как Елизавета Шевыркова обвинила актера в рукоприкладстве. По словам ее брата, Башаров избил Елизавету, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным «СтарХит», сам Марат Башаров утверждал, что был вынужден написать дарственную жене на квартиру.