Башаров захотел вернуть бывшую жену 

Марат Башаров, несмотря на развод, хочет вернуть бывшую жену и мать его сына Елизавету Шевыркову (Башарову). Об этом «Комсомольской правде» рассказали друзья артиста.
«У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — заявила газете коллега Башарова Юлия Галкина.
По словам коллеги Башарова по спектаклю «Сублимация любви» Владимира Стержакова, актер хочет отдать своего сына в футбол.
«Марат хочет, чтобы у Марселя был хороший тренер, который сумеет его увлечь футболом. Уже в сентябре мальчик пойдет в футбольную секцию. И еще Марсель, как папа, очень любит рыбалку. Мы уже договорились с Башаровым, как только его сынишка чуть подрастет, возьмем палатки и поедем рыбачить», — отметил он.
Развод Марата Башарова и его супруги был оформлен после того, как Елизавета Шевыркова обвинила актера в рукоприкладстве. По словам ее брата, Башаров избил Елизавету, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным «СтарХит», сам Марат Башаров утверждал, что был вынужден написать дарственную жене на квартиру.
«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — процитировало издание слова актера.