Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Башаров захотел вернуть бывшую жену 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Марат Башаров, несмотря на развод, хочет вернуть бывшую жену и мать его сына Елизавету Шевыркову (Башарову). Об этом «Комсомольской правде» рассказали друзья артиста.
«У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — заявила газете коллега Башарова Юлия Галкина.
По словам коллеги Башарова по спектаклю «Сублимация любви» Владимира Стержакова, актер хочет отдать своего сына в футбол.
«Марат хочет, чтобы у Марселя был хороший тренер, который сумеет его увлечь футболом. Уже в сентябре мальчик пойдет в футбольную секцию. И еще Марсель, как папа, очень любит рыбалку. Мы уже договорились с Башаровым, как только его сынишка чуть подрастет, возьмем палатки и поедем рыбачить», — отметил он.
Развод Марата Башарова и его супруги был оформлен после того, как Елизавета Шевыркова обвинила актера в рукоприкладстве. По словам ее брата, Башаров избил Елизавету, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным «СтарХит», сам Марат Башаров утверждал, что был вынужден написать дарственную жене на квартиру.
«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — процитировало издание слова актера.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии103
Украина получила тысячи автоматов из Турции16
Зеленский призвал ЕС не допустить Россию в G889
Умер Виктор Власов5
Европу предупредили о будущем под прицелом ракет
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение