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«Бог ей судья»: Крутой высказался о ссоре с Вайкуле 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лайма Вайкуле организовала проведение своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале, когда велись переговоры о возвращении туда «Новой волны», рассказал «Аргументам и фактам» композитор Игорь Крутой.
Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи после того, как латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям. Певица Лайма Вайкуле призналась в передаче «А поговорить?», что дружба с российским композитором Игорем Крутым закончилась, когда она согласилась на предложение администрация Юрмалы создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву», проходящий вместо конкурса «Новая волна». Она назвала претензии Крутого к ней «несправедливыми», отметив, что «патриотка Юрмалы».
«Лайма лукавит. В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы «Новая волна» вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале», — заявил газете Игорь Крутой.
Он также отметил, что именно в это время Лайма Вайкуле «делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая, что конкурс там не нужен».
«Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. (…) У меня вопросов к ней больше нет. Поэтому пусть она не заявляет, что я на неё несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь», — подчеркнул композитор.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Сергей Иванов , Нил Ушаков , Лайма Вайкуле , Администрация Президента РФ , Аргументы и Факты , Сочи , Юрмала
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