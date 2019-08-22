«Бог ей судья»: Крутой высказался о ссоре с Вайкуле

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи после того, как латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям. Певица Лайма Вайкуле призналась в передаче «А поговорить?», что дружба с российским композитором Игорем Крутым закончилась, когда она согласилась на предложение администрация Юрмалы создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву», проходящий вместо конкурса «Новая волна». Она назвала претензии Крутого к ней «несправедливыми», отметив, что «патриотка Юрмалы».

«Лайма лукавит. В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы «Новая волна» вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале», — заявил газете Игорь Крутой.

Он также отметил, что именно в это время Лайма Вайкуле «делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая, что конкурс там не нужен».