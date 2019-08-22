Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новую супербактерию назвали причиной смерти Аллы Вербер 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Причиной менингококкового сепсиса, который назвали официальной версией смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер, стала новая супербактерия. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Сепсис был вызван новым мутировавшим штаммом менингококка, названным W135. Обычно эта супербактерия селится в бронхах и долгое время не выдает своего присутствия никакими симптомами. Когда W135 активизируется, это приводит к бактериальному менингиту с поражением центральной нервной системы.
При этом все контактирующие с носителем супербактерии автоматически попадают в группу риска заражения. Таким образом все, кто был рядом с Вербер в последние дни ее жизни нуждаются в диагностике.
Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Сообщалось, что причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.
Из биографии предпринимательницы известно, что она сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой коллекций одежды и аксессуаров и налаживала связи с модными домами. Она не раз была обладательницей различных наград за влияние на модную индустрию.
Последние новости
Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе Китай нашел цель для мести за Huawei
Комментарии4
Шоу-бизнес , Торонто
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так не делаются дела». Захарова оценила предложения по G815
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение72
Против Мадуро готовят наемников11
США заполучили Т-90124
Служба такси подала иски к организаторам протестов22
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение