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Андрей Разин возмутился поступком сына Игоря Верника 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
В Сети продюсер Андрей Разин опубликовал два фото. Первое — совместный снимок актёра Игоря Верника с сыном Григорием. Второй — где Григорий вытирает нос пятитысячной купюрой.
«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника», — возмущенно написал Разин. Также он добавил, что, когда «страна голодает и люди еле сводят концы с концами», так вести себя недопустимо. Кроме того, недопустимо так оскорблять нашу национальную валюту.
Подписчики согласились с Андреем. «Согласны на все сто»; «Походу мы уже второе дно пробили… время включить грустную музыку и начать спускать шлюпки на воду …», — написали пользователи.
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