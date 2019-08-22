Андрей Разин возмутился поступком сына Игоря Верника

В Сети продюсер Андрей Разин опубликовал два фото. Первое — совместный снимок актёра Игоря Верника с сыном Григорием. Второй — где Григорий вытирает нос пятитысячной купюрой.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника», — возмущенно написал Разин. Также он добавил, что, когда «страна голодает и люди еле сводят концы с концами», так вести себя недопустимо. Кроме того, недопустимо так оскорблять нашу национальную валюту.

Подписчики согласились с Андреем. «Согласны на все сто»; «Походу мы уже второе дно пробили… время включить грустную музыку и начать спускать шлюпки на воду …», — написали пользователи.