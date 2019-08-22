Вайкуле отреагировала на заявление Крутого о «Новой волне»

Певица Лайма Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу . Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».

«Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале», — сказала она.

Певица отметила, что организованная Игорем Крутым «Новая волна» — это конкурс, а ее Laima Rendezvous Jurmala — фестиваль, и они друг с другом не соперничают.

«Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», — добавила Вайкуле.