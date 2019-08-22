Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вайкуле отреагировала на заявление Крутого о «Новой волне» 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Лайма Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».
«Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале», — сказала она.
"Бог ей судья". Крутой рассказал о конфликте с Вайкуле
Певица отметила, что организованная Игорем Крутым «Новая волна» — это конкурс, а ее Laima Rendezvous Jurmala — фестиваль, и они друг с другом не соперничают.
«Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», — добавила Вайкуле.
Конкурс «Новая волна» проводился в Юрмале до 2014 года, когда власти Латвии запретили въезд в страну ряду российских исполнителей. Композитор Игорь Крутой в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении конкурса в Юрмалу, но в предполагаемые дни фестиваля Лайма Вайкуле организовала свой проект — Laima Rendezvous Jurmala.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Лайма Вайкуле , РИА Новости , Аргументы и Факты , Юрмала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата обмена заключенными между РФ и Украиной4
Москва оценила взятие Хан-Шейхуна124
Россиянин попросил Зеленского о помиловании13
Захарова станцевала лезгинку на «Машуке»90
Грузия обвинила РФ в создании «атмосферы отчаяния»135
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение