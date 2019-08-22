Певица Лайма Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».
«Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале», — сказала она.
Певица отметила, что организованная Игорем Крутым «Новая волна» — это конкурс, а ее Laima Rendezvous Jurmala — фестиваль, и они друг с другом не соперничают.
«Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», — добавила Вайкуле.
Конкурс «Новая волна» проводился в Юрмале до 2014 года, когда власти Латвии запретили въезд в страну ряду российских исполнителей. Композитор Игорь Крутой в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении конкурса в Юрмалу, но в предполагаемые дни фестиваля Лайма Вайкуле организовала свой проект — Laima Rendezvous Jurmala.