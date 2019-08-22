Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Речь идет о композиции «Ты моя нежность» и всех песнях, входящих в альбом «Шум сердца».

В октябре Закирова отправится в тур с новой программой, в которую старые песни не войдут.

«В тур, я и моя группа, отправимся с совершенно новой программой, с новым альбомом, созданным мной и моей командой. С новыми композициями, одну из которых, вы уже сможете услышать в конце августа», — рассказала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментарии «СтарХиту» певица сообщила , что ее новый альбом — это «очень интересный проект», о котором ее команда давно мечтала.

«Сейчас мы буквально живем в режиме нон-стоп, готовим сюрприз для моих поклонников», — отметила она.

Ранее Закирова сообщила, что 16 июля лейбл Фадеева MALFA направил ей документ о расторжении контракта. Она заявила, что ее августовский тур оказался под угрозой срыва. По словам певицы, со стороны лейбла и его руководства в ее адрес началась «элементарная травля и перекрывание кислорода».

Представитель певицы заявил «СтарХиту», что после расторжения контракт с Фадеевым «бывшие „промоутеры“ и им подобные» пытаются испортить репутацию певицы, распространяя слухи. Артистка планирует подать на них в суд.