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Гурцкая увидела импрессионистов руками 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Диана Гурцкая почувствовала дух импрессионизма благодаря программе ГМИИ имени Пушкина «Доступный музей». Об этом сама певица рассказала в своем инстаграме.
В рамках этой программ незрячим и слабовидящим посетителям Пушкинского музея, таким как Гурцкая, предлагается увидеть экспонаты путем прикосновения к их тактильным макетам.
Вчера певица посетила выставку «Щукин. Биография коллекции». На ней представлены произведения искусства из коллекции купца Сергея Щукина.
«Посмотрели картины Матисса, Дега, Сезанна. Почувствовали дух импрессионизма», — рассказала певица на видео, которое опубликовала в своем инстаграме.
Она назвала импрессионизм настоящим искусством, поблагодарила музей за возможность увидеть его, а также призналась, что в этот день может назвать жизнь прекрасной.
«Есть настоящий мир, мир искусства, через которое можно видеть, чувствовать и ощущать», — объяснила она и широко улыбнулась.
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Шоу-бизнес , Сергей Щукин , Диана Гурцкая
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