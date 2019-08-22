Гурцкая увидела импрессионистов руками 

Диана Гурцкая почувствовала дух импрессионизма благодаря программе ГМИИ имени Пушкина «Доступный музей». Об этом сама певица рассказала в своем инстаграме.
В рамках этой программ незрячим и слабовидящим посетителям Пушкинского музея, таким как Гурцкая, предлагается увидеть экспонаты путем прикосновения к их тактильным макетам.
Вчера певица посетила выставку «Щукин. Биография коллекции». На ней представлены произведения искусства из коллекции купца Сергея Щукина.
«Посмотрели картины Матисса, Дега, Сезанна. Почувствовали дух импрессионизма», — рассказала певица на видео, которое опубликовала в своем инстаграме.
Она назвала импрессионизм настоящим искусством, поблагодарила музей за возможность увидеть его, а также призналась, что в этот день может назвать жизнь прекрасной.
«Есть настоящий мир, мир искусства, через которое можно видеть, чувствовать и ощущать», — объяснила она и широко улыбнулась.