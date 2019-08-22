«Не исключаю, что будет свадьба»: Волочкова появилась в фате на презентации книги

Балерина Анастасия Волочкова пришла в полупрозрачном белом костюме и фате на презентацию своей обновленной книги «Плата за успех». Она объяснила «Комсомольской правде», что выбрала такой наряд из-за того, что «все ждут ее свадьбу». По данным газеты, презентация книги Волочковой прошла в ресторане «Воробьёвы горы». «Мы решили обновить книгу. Добавили главу «Расплата за успех» и в целом стиль книги немного изменили», — рассказала изданию Анастасия Волочкова. Она также пообещала читателям «дополнительную реальность» в книге. «С помощью смартфона вы сможете увидеть одно из архивных видео, мое выступление на одной из самых известных мировых площадок», — пояснила балерина. Волочкова объяснила и выбор наряда для мероприятия. «Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин. Это фата из моего нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять», — подчеркнула балерина. Ранее Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила «звездам шоу-бизнеса», которые не одобряют ее фото в купальниках. По данным Teleprogramma.pro, балерина призвала критиков «привести свои телеса в порядок».