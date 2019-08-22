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«Не исключаю, что будет свадьба»: Волочкова появилась в фате на презентации книги 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова пришла в полупрозрачном белом костюме и фате на презентацию своей обновленной книги «Плата за успех». Она объяснила «Комсомольской правде», что выбрала такой наряд из-за того, что «все ждут ее свадьбу».
По данным газеты, презентация книги Волочковой прошла в ресторане «Воробьёвы горы».
«Мы решили обновить книгу. Добавили главу «Расплата за успех» и в целом стиль книги немного изменили», — рассказала изданию Анастасия Волочкова.
Она также пообещала читателям «дополнительную реальность» в книге.
«С помощью смартфона вы сможете увидеть одно из архивных видео, мое выступление на одной из самых известных мировых площадок», — пояснила балерина.
Волочкова объяснила и выбор наряда для мероприятия.
«Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин. Это фата из моего нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять», — подчеркнула балерина.
Ранее Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила «звездам шоу-бизнеса», которые не одобряют ее фото в купальниках. По данным Teleprogramma.pro, балерина призвала критиков «привести свои телеса в порядок».
Комментарии4
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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