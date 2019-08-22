Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квентин Тарантино впервые станет отцом 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Тарантино женился в ноябре 2018 года на израильской певице и модели Даниэле Пик, для него этот брак стал первым.
"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка", — говорится в заявлении.
Ранее Тарантино заявлял, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году режиссер говорил, что когда он делает фильм, он не делает ничего кроме этого: у него нет жены и детей и ничто не может встать у него на пути.
Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. Позднее пара распалась, но в 2015 году они снова начали встречаться. В 2017 году Тарантино и Пик сообщили о помолвке, свадьба состоялась в ноябре 2018-го.
Последние новости
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заявления Макрона вызвали у Киева истерику Cестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Квентин Тарантино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поехали!»: робот «Федор» отправился в космос6
Пентагон: Россия готовит оружие против США23
Раскрыты риски перехода РФ на четырехдневку55
Названы цели новой «запрещенной» ракеты Пентагона16
«Союз» с роботом-космонавтом вышел на орбиту22
Видео
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
01:55
Путина спросили о планах после 2024 года
Политика В мире
04:10
Раскрыт доход оскорбившей тулунчан чиновницы
Общество
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
06:38
«Мы туда не рвемся»: Путин о Совете Европы
Политика
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение