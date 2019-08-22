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От Никаса Сафронова потребовали десятки тысяч евро за его утонувшую картину 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
От художника Никаса Сафронова требуют 70 тысяч евро за его же картину, которая пострадала во время затопления мастерской. Об этом сообщает издание «Собеседник».
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«Несколько картин мне дали люди, которым я их в свое время продал. Две из них пострадали очень серьезно. Я предложил переписать их заново, сделать авторский повтор. Один человек согласился, а второй не хочет — требует денег. Придется возвращать семьдесят тысяч евро — именно за такую сумму он у меня купил работу в конце 90-х», — рассказал Сафронов.
Он пояснил, что у него нет расписок и каких-либо юридических обязательств с владельцем полотна, но обязался вернуть деньги.
Художник отметил, что затопившая его соседка во время инцидента отказывалась помогать вынести картины, объяснив, это тем, что ей нельзя таскать тяжести.
«Но в своей квартире она постоянно все переставляет, я постоянно это слышу», — добавил он.
Мастерскую Сафронова затопило в ночь 3 августа. Там находилось около 200 картин, которые несколько часов плавали в воде.
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