Малахов разоблачил мошенника 

Андрей Малахов выяснил, кто "крышует" современного Юрия Деточкина, и расскажет об этом в «Прямом эфире». Об этом сказано в анонсе сегодняшнего выпуска шоу, который был опубликован на YouTube.
В трейлере телеведущий сообщает, что сам себя Алексей Степанов называет современным Юрием Деточкиным — персонажем фильма «Берегись автомобиля», автоугонщике, жертвовавшем деньги детским домам. Малахов же назвал Степанова клоуном-гастролером.
«Он собрал в соцсетях и общественном транспорте более 15 миллионов рублей на лечение якобы больных детей», — заявил журналист.
По словам Малахова, Алексею Степанову удается избегать ответственности за мошенничество, потому что его некто "крышует".
Ведущий провел расследование, выяснил, кто, и пообещал рассказать об этом в ходе сегодняшнего эпизода «Прямого эфира». Он будет показан на канале Россия и YouTube в 18:00.