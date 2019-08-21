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Малахов разоблачил мошенника 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов выяснил, кто "крышует" современного Юрия Деточкина, и расскажет об этом в «Прямом эфире». Об этом сказано в анонсе сегодняшнего выпуска шоу, который был опубликован на YouTube.
В трейлере телеведущий сообщает, что сам себя Алексей Степанов называет современным Юрием Деточкиным — персонажем фильма «Берегись автомобиля», автоугонщике, жертвовавшем деньги детским домам. Малахов же назвал Степанова клоуном-гастролером.
«Он собрал в соцсетях и общественном транспорте более 15 миллионов рублей на лечение якобы больных детей», — заявил журналист.
По словам Малахова, Алексею Степанову удается избегать ответственности за мошенничество, потому что его некто "крышует".
Ведущий провел расследование, выяснил, кто, и пообещал рассказать об этом в ходе сегодняшнего эпизода «Прямого эфира». Он будет показан на канале Россия и YouTube в 18:00.
Шоу-бизнес , Юрий Деточкин , Алексей Степанов , Андрей Малахов
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