Малахов разоблачил мошенника

В трейлере телеведущий сообщает, что сам себя Алексей Степанов называет современным Юрием Деточкиным — персонажем фильма «Берегись автомобиля», автоугонщике, жертвовавшем деньги детским домам. Малахов же назвал Степанова клоуном-гастролером.

«Он собрал в соцсетях и общественном транспорте более 15 миллионов рублей на лечение якобы больных детей», — заявил журналист.

По словам Малахова, Алексею Степанову удается избегать ответственности за мошенничество, потому что его некто "крышует".

Ведущий провел расследование, выяснил, кто, и пообещал рассказать об этом в ходе сегодняшнего эпизода «Прямого эфира». Он будет показан на канале Россия и YouTube в 18:00.