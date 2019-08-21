Двушка с видом на кладбище: какое наследство оставила Назарова

«Комсомольская правда» рассказала , что актриса Александра Назарова оставила после себя скромное наследство: двухкомнатную квартиру в «хрущевке», «Жигули» и еще несколько недорогих машин.

Актриса жила на 2-й Пугачевской улице в Москве в квартире площадью около 40 квадратных метров. Окна квартиры выходят на Преображенское кладбище. Это жилье Назарова получила от Театра имени Ермоловой, в котором она играла 40 лет.

Также в собственности у актрисы было три автомобиля: «Жигули», Daewoo Matiz и небольшой внедорожник Suzuki Jimny.

По данным «КП», единственной наследницей актрисы является внучка. Семь лет назад единственный сын Назаровой умер, актриса взяла на воспитание его двухлетнюю дочь.

Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. В Театре имени Ермоловой сообщили, что с июля актриса находилась в больнице и несколько раз впадала в кому. Причиной ее смерти коллеги назвали заболевание легких.

Кинокарьера Назаровой началась в 1961 году с фильма «А если это любовь?». Широкую известность ей принесли роли в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», фильмах «Ночной дозор», «Выкрутасы» и «Елки».