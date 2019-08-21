Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии

Федосеевой-Шукшиной пришлось срочно прервать отпуск в Болгарии

Лидии Федосеевой-Шукшиной пришлось срочно прервать свой отпуск из-за проблем со здоровьем, пишет «Собеседник».

Актриса, которая сейчас отдыхает в Болгарии, перенесла сердечный приступ. Дочь Мария отправила к ней свою подругу, которая должна сопроводить ее в Москву для госпитализации.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала изданию, что лечащий врач матери в Москве предполагает, что она перенесла не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. С такой проблемой она сталкивалась и ранее. Он согласился, что Федосеевой-Шукшиной требуется госпитализация и поддержал намерение родственников перевезти ее в Москву для лечения.

По словам Ольги, они с сестрой Марией будут встречать мать в аэропорту и сразу же повезут ее в клинику.