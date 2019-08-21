Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федосеевой-Шукшиной пришлось срочно прервать отпуск в Болгарии 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Лидии Федосеевой-Шукшиной пришлось срочно прервать свой отпуск из-за проблем со здоровьем, пишет «Собеседник».
Актриса, которая сейчас отдыхает в Болгарии, перенесла сердечный приступ. Дочь Мария отправила к ней свою подругу, которая должна сопроводить ее в Москву для госпитализации.
Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала изданию, что лечащий врач матери в Москве предполагает, что она перенесла не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. С такой проблемой она сталкивалась и ранее. Он согласился, что Федосеевой-Шукшиной требуется госпитализация и поддержал намерение родственников перевезти ее в Москву для лечения.
По словам Ольги, они с сестрой Марией будут встречать мать в аэропорту и сразу же повезут ее в клинику.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , ИД "Собеседник" , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление8
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков132
Макрон поставил России условие возвращения в G8169
Украинцы перепугали Прибалтику175
В прямом эфире «Рустави 2» произошел новый инцидент2
Видео
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение