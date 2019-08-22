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Анфиса Чехова призналась, как провела бы последние дни жизни 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда откровенно рассказала, что бы она сделала, узнав о скором конце света.
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram очередное собственное фото. На этот раз она в длинном темно-синем пиджаке с белой оторочкой по краям и босоножках на высоком каблуке, сидит в а-ля старинном кресле, закинув ноги на стол, на котором лежит темно-синяя шляпа с большими краями. Возможно, именно в этой элегантной позе звезда и задалась вопросом: чтобы она стала делать, если бы через неделю наступил бы конец света?
По ее словам, она уделила бы в последние дни жизни все свое внимание и любовь тем, кого любит. Ведь не секрет, что именно им, самым любимым, всегда и достается меньше всего любви.
А после этого Анфиса вместе со своей семьей улетела бы в теплые, красивые края, например, Фиджи или Бора-Бора. Причем, на самолет приобрела бы самые лучшие билеты, отель обязательно был бы на берегу океана, причем самый роскошный. И все семь дней наслаждалась бы отдыхом с самыми близкими — вкусная еда, красивая природа, разговоры с мамой, рассуждала бы о политике с ее супругом, играла бы с сыном…
Еще знаменитость взяла бы с собой своего дядю с его детьми и папу. И, конечно, еще хотела бы разделить ужин за большим круглым столом со своими близкими друзьями, играла бы в карты, веселились. Вот таким образом звезда хотела бы провести последние дни на Земле, перед тем как планете придет конец.
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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