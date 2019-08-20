«Стрессово и скандально»: Лена Ленина решила не жить в России

Писательница и предприниматель Лена Ленина уехала из России . Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

По ее словам, она еще в марте уехала во Францию и не собирается возвращаться в Россию.

«Может, как-нибудь, редко-редко, в гости, в командировки…», — предположила светская львица.

По мнению Лениной, в Москве «холодно, нервно, стрессово и скандально», а «борьба за место под солнцем в шоу-бизнесе убивает».

При этом писательница отметила, что во Франции солнца хватит всем, а «зимой не бывает минус 30».

По словам Лены Лениной, во Франции она будет жить на дивиденды.