Писательница и предприниматель Лена Ленина уехала из России. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.
По ее словам, она еще в марте уехала во Францию и не собирается возвращаться в Россию.
«Может, как-нибудь, редко-редко, в гости, в командировки…», — предположила светская львица.
По мнению Лениной, в Москве «холодно, нервно, стрессово и скандально», а «борьба за место под солнцем в шоу-бизнесе убивает».
При этом писательница отметила, что во Франции солнца хватит всем, а «зимой не бывает минус 30».
По словам Лены Лениной, во Франции она будет жить на дивиденды.
«И здесь личная жизнь трепетно и уважительно относится к женщинам))) Ни тебе в морду кулаком, ни пьянства до поножовщины, ни моральных унижений», — добавила она.