Алибасов не смог покинуть Россию

Алибасову пришлось отказаться от отдыха в Болгарии

Алибасов заявил, что его жена Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в Болгарии. По словам продюсера, они с супругой собирались поехать вместе, но врачи не позволили ему выехать из Москвы.

«Сейчас я прохожу лечение у трех докторов сразу. Они говорят, что мне нужно пару месяцев подождать, а потом принимать решение, что делать с моим пищеводом», — признался продюсер.

По его словам, из-за сужения пищевода он может есть только жидкую пищу, «все остальное застревает».