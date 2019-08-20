Алибасов не смог покинуть Россию

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Алибасову пришлось отказаться от отдыха в Болгарии 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Бари Алибасову пришлось отказаться от отдыха в Болгарии из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».
Алибасов заявил, что его жена Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в Болгарии. По словам продюсера, они с супругой собирались поехать вместе, но врачи не позволили ему выехать из Москвы.
«Сейчас я прохожу лечение у трех докторов сразу. Они говорят, что мне нужно пару месяцев подождать, а потом принимать решение, что делать с моим пищеводом», — признался продюсер.
По его словам, из-за сужения пищевода он может есть только жидкую пищу, «все остальное застревает».
8 августа Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот», которым он случайно отравился, а также на сеть гипермаркетов «Ашан», где эта жидкость была приобретена. Сумма иска составила 100 миллионов рублей.
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Ашан , Болгария
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