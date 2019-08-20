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Жена запретила друзьям Гафта навещать его 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Никто из друзей и коллег Валентина Гафта, перенесшего инсульт, не может навестить его в больнице из-за строгого запрета жены известного актера Ольги Остроумовой. Об этом изданию «Собеседник» заявил один из друзей Гафта.
«Я ехал с другого конца Москвы, чтобы встретиться с Валей. Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту. Конечно, она — жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор», — пояснил друг артиста.
По его словам, Ольга Остроумова считает, что Валентину Гафту требуется покой и отсутствие сильных эмоций.
«Испокон веков всем известно, что общение с близкими людьми идет только на пользу. Быть может, если бы Остроумова позволяла к нему приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку», — отметил друг Гафта.
По данным РИА Новости, актер был госпитализирован после инсульта. Супруга Валентина Гафта заявила изданию, что состояние народного артиста СССР стабильное, он чувствует себя нормально, но про выписку из больницы еще ничего неизвестно.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , ИД "Собеседник"
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