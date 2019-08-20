Жена запретила друзьям Гафта навещать его

Никто из друзей и коллег Валентина Гафта , перенесшего инсульт, не может навестить его в больнице из-за строгого запрета жены известного актера Ольги Остроумовой . Об этом изданию «Собеседник» заявил один из друзей Гафта.

«Я ехал с другого конца Москвы, чтобы встретиться с Валей. Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту. Конечно, она — жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор», — пояснил друг артиста.

По его словам, Ольга Остроумова считает, что Валентину Гафту требуется покой и отсутствие сильных эмоций.

«Испокон веков всем известно, что общение с близкими людьми идет только на пользу. Быть может, если бы Остроумова позволяла к нему приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку», — отметил друг Гафта.