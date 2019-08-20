Жена рыжего «Иванушки» перестала скрывать новый роман

«Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28», — рассказал источник.

При этом, по данным издания, спортсмен также перестал скрывать чувства к Марии, публикуя совместные фото.

В свою очередь Андрей Григорьев-Апполонов в апреле рассказал в своем Instagram о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут».

«Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. (…) Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью!» — написал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также призвал поклонников уважать их с Марией личную жизнь и подчеркнул, что «комментариев давать они не будут».