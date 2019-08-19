Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оксана Воеводина может остаться без алиментов от экс-короля Малайзии 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Eastnews.ru
По сообщениям прессы, бывший король Малайзии Фарис еще июля произнес троекратное «талак» и таким образом, согласно мусульманскому праву развелся с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной. Ему уже, говорят, и новую невесту подыскали.
Между тем, сама русская красавица вместе с сыном живет вместе с сыном в подмосковной Барвихе, в закрытом коттеджном поселке. Аренду, по словам адвоката Воеводиной, оплачивает Мухаммад, и женщина ни в чем не нуждается.
И, оказывается, хорошее еще что все произошло именно так, как произошло. ПО словам востоковеда РАН Елены Фомичевой, Воеводиной очень повезло, что ребенка она родила в России. Если бы все случилось в Малайзии, малыша, тем более, мальчика обязательно забрала бы родня мужа. Мам сыновей отдают на воспитание отцам. Все, что остается Оксане, надеяться на порядочность монарха. Но, как бы то ни было, выплата алиментов будет для него добровольным актом, а не обязанностью.
А самой Оксане Воеводиной Елена Фомичева советует оставить сына в России, если она соберется в Малайзию решать имущественные вопросы.
Вместе с тем, безрадостно описывает перспективы судебного взыскания алиментов, если экс-монарх откажется помогать ребенку. Как отмечает адвокат Виктория Дергунова, право взыскать алименты у Воеводиной есть, но как исполнять принятое решение, неизвестно. Власти Малайзии не обязаны исполнять решения суда, принятые в России. Потому и судиться за алименты в нашей стране нет никакого смысла, пишет кр.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Новый поворот: экстренно переписали сценарий новой серии «Ворониных» «Вот это форма»: гимнастка Подкопаева оценила растяжку Лободы Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Елена Фомичева , Виктория Дергунова , Оксана Воеводина , РАН , Малайзия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»365
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве261
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина158
Нетаньяху отказался обсуждать с Зеленским «голодомор»27
Видео
00:09
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение