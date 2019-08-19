Пригожин заступился за жену Нетаньяху

«Не думаю, что она хотела кем-то пренебречь или кого-то обидеть, когда бросила этот хлеб», — сказал Пригожин радиостанции «Говорит Москва».

Продюсер отметил, что премьер-министр Израиля и его жена «все-таки люди солидные», которые давно находятся у власти и знают, как вести себя в разных ситуациях.

«Наверняка её кто-то инструктировал, она же не колхозница. Думаю, что это она без злого умысла», — предположил Пригожин.

Он заметил, что общество уделяет мелочам слишком много внимания.

В понедельник Беньямин Нетаньяху с женой Сарой прибыли в Киев. У трапа самолета их встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с «хлебом и солью». Нетаньяху, согласно традиции, отломил каравай, попробовал его и передал кусочек жене. Она, в свою очередь, выбросила переданный ей хлеб.