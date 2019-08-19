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Константин Богомолов впервые прокомментировал грядущую свадьбу с Ксенией Собчак 

Passion.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
По информации инсайдеров, медиадива и режиссер пойдут под венец 13 сентября.
Слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова появились еще в начале этого года. Пара официально не комментирует свои отношения, однако в Instagram режиссера все чаще появляются совместные снимки и звучат признания в любви. Не так давно в Сети появилась информация, что 13 сентября Константин и Ксения поженятся. В недавнем интервью ТАСС Богомолову был задан вопрос о торжестве, однако режиссер предпочел не уточнять детали: «Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду».
Тем не менее, Константин отмечает, что его публичные проявления чувств абсолютно искренни.
«Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра. Однако это не отменяет серьезности, правда? Все нужно делать по-настоящему, при этом жить легко, в радость. Жизнь — счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него. Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности. Понимаете? Радость помогает жить, но не отменяет переживаний и потерь. Хотя я не могу долго печалиться, не в состоянии это делать. И ссориться подолгу не умею. Обычно все проистекает быстро и адски бурно, страстно», — цитирует издание режиссера.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , ИТАР-ТАСС
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