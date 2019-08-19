Константин Богомолов впервые прокомментировал грядущую свадьбу с Ксенией Собчак

По информации инсайдеров, медиадива и режиссер пойдут под венец 13 сентября.

Слухи о романе Ксении Собчак Константина Богомолова появились еще в начале этого года. Пара официально не комментирует свои отношения, однако в Instagram режиссера все чаще появляются совместные снимки и звучат признания в любви. Не так давно в Сети появилась информация, что 13 сентября Константин и Ксения поженятся. В недавнем интервью ТАСС Богомолову был задан вопрос о торжестве, однако режиссер предпочел не уточнять детали: «Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду».

Тем не менее, Константин отмечает, что его публичные проявления чувств абсолютно искренни.