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Вера Брежнева обратилась за помощью к психологу 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Вера Брежнева рассказала о том, как ей пришлось посещать психолога.
По словам Брежневой, это длилось несколько лет.
"Мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть", — процитировала она свое новое интервью в инстаграме.
Также Брежнева отметила, что важную роль в этом процессе играет мужчина, который находится рядом с женщиной.
Ранее сообщалось, что на концерте Веры Брежневой возникла проблема с пиротехникой.
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Шоу-бизнес , Вера Брежнева
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