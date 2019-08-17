Глаголевой поставили памятник дивной красоты

Замечательная актриса ушла из жизни два года назад после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Родные и близкие звезды, а также ее поклонники не могут смириться с потерей до сих пор.

Как принято, по традиции надгробный монумент ставят на могиле усопшего через год. И родственников покойной спрашивали, почему они никак не соберутся увековечить память Глаголевой?

Однако семья хранила молчание до последних дней. И вот люди, пришедшие на могилу во вторую годовщину ухода актрисы, поняли, почему.

Они увидели памятник и были поражены и идеей ансамбля, и мастерством исполнения. Стало понятно, сколько сил и времени потребовалось, чтобы создать такую красоту. И, конечно, раньше времени рассказывать не стоило.

«…это наверное своеобразный ответ всем тем, кто спрашивал меня про памятник, порой в оскорбительной форме. И может быть, хоть на чуть-чуть, вам станет стыдно», — написала она в микроблоге.

Starhit приводит слова подруги Веры Глаголевой, Ларисы Усовой.

Она рассказала, что когда увидела могилу, то заплакала, потому что «лучшего невозможно было придумать».

«Часто над могилами появляются чудовищные, дорогие на вид сооружения, сделанные, конечно, по любви, но вот без этого самого вкуса», — отметила Усова.

Памятник представляет собой белую ажурную беседку со стеклянной крышей, внутри установлена мемориальная доска с портретом актрисы. Есть красивые скамейки, где можно присесть, островки зелени, а в годовщину смерти все было уставлено букетами живых цветов.