Билан в Монако спел «Белые розы»

Русский музыкальный фестиваль прошел в Монако впервые. Там выступило немало звезд российской эстрады, а завершился музыкальный праздник часовым сэтом Димы Билана , собранным его из самых популярных композиций.

Восторг у зрителей вызвала новая песня исполнителя — «Белые розы». Публика сразу же подхватила знакомую мелодию и стала петь вместе с артистом.

Конечно, это новые «Розы». Это авторская работа — композиция, собранная из строчек хитов 80-90-х годов. Звучали и «белые розы», и «желтые тюльпаны», и «седая ночь», и надо сказать, что певец выкладывался полностью. Очевидцы говорят, что футболку Димы можно был просто выжимать.

А как же все-таки с «Белыми розами»? Напомним, что вследствие конфликта с продюсером Андрем Разиным солиста группы "Ласковый май" Юрий Шатунов эту популярную песню больше исполнять не будет.