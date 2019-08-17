Билан в Монако спел «Белые розы» 

Русский музыкальный фестиваль прошел в Монако впервые. Там выступило немало звезд российской эстрады, а завершился музыкальный праздник часовым сэтом Димы Билана, собранным его из самых популярных композиций.
Восторг у зрителей вызвала новая песня исполнителя — «Белые розы». Публика сразу же подхватила знакомую мелодию и стала петь вместе с артистом.
Конечно, это новые «Розы». Это авторская работа — композиция, собранная из строчек хитов 80-90-х годов. Звучали и «белые розы», и «желтые тюльпаны», и «седая ночь», и надо сказать, что певец выкладывался полностью. Очевидцы говорят, что футболку Димы можно был просто выжимать.
А как же все-таки с «Белыми розами»? Напомним, что вследствие конфликта с продюсером Андрем Разиным солиста группы "Ласковый май" Юрий Шатунов эту популярную песню больше исполнять не будет.
«Я перед выходом на сцену прочел в новостях, что продюсер запрещает петь "Белые розы" на концертах одного исполнителя. А я в этом смысле похож на Колобка — и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, поэтому мне никто ничего запретить не может», — приводят слова певца. Dni.ru.