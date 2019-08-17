Лолите объяснили, что гастролей в Киеве не будет

Лолита Милявская давно таила обиду на прежнее руководство Украины . Пару лет назад ее не пустили навестить заболевшего ребенка — звезду просто сняли с поезда, причиной было посещение Крыма На нового президента — Владимира Зеленского звезда поначалу возлагала большие надежды, очевидно, полагая, что бывший коллега по цеху пересмотрит политику страны в сторону налаживания дружеских отношений с Россией. Эти мысли певица озвучивала публично. Однако в свете последних событий ей пришлось признать, что иллюзии рассеялись. "Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", — приводят слова Милявской РИА Новости. Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России не преминул упрекнуть огорченную певицу. «…поняла она наконец-то, что никакие поездки в Киев ей и другим артистам, которые ездят с гастролями в Крым не светят. Собственно говоря, в прозрении нет ничего плохого. Это даже полезно", — цитируют его слова Dni.ru.