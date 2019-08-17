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Лолите объяснили, что гастролей в Киеве не будет 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская давно таила обиду на прежнее руководство Украины. Пару лет назад ее не пустили навестить заболевшего ребенка — звезду просто сняли с поезда, причиной было посещение Крыма.
На нового президента — Владимира Зеленского звезда поначалу возлагала большие надежды, очевидно, полагая, что бывший коллега по цеху пересмотрит политику страны в сторону налаживания дружеских отношений с Россией.
Эти мысли певица озвучивала публично.
Однако в свете последних событий ей пришлось признать, что иллюзии рассеялись.
"Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", — приводят слова Милявской РИА Новости.
Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России не преминул упрекнуть огорченную певицу.
«…поняла она наконец-то, что никакие поездки в Киев ей и другим артистам, которые ездят с гастролями в Крым не светят. Собственно говоря, в прозрении нет ничего плохого. Это даже полезно", — цитируют его слова Dni.ru.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Владимир Зеленский , Госдума , Дни.Ру , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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