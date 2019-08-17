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Друзья принца Гарри больше не зовут в гости Меган 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Имя Меган Маркл вновь на слуху. Теперь общественность обсуждает отказ друзей принца приглашать ее в гости вместе с мужем, — пишет Sputnik со ссылкой на издание Daily Mail.
Дело в том, что молодая герцогиня не слишком старательно следует правилам дворцового этикета. А британская знать гордится своими давними традициями и старательно их соблюдает.
На этот раз поводом для объявленного бойкота стало нежелание Меган соблюдать исторические правила аристократии: при званых приемах мужа и жену сажают в разных концах обеденного стола.
Считается, что разделение супругов способствует более свободному общению гостей.
Однако вольнолюбивый характер американки не принимает подобной чопорности. Герцогиня Сассекская всегда занимает место рядом с мужем, что глубоко возмущает консервативных аристократов.
Как результат — знакомые принца больше не хотят приглашать ее к себе.
Шоу-бизнес , принц Гарри , ИА Sputnik
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