Друзья принца Гарри больше не зовут в гости Меган

Имя Меган Маркл вновь на слуху. Теперь общественность обсуждает отказ друзей принца приглашать ее в гости вместе с мужем, — пишет Sputnik со ссылкой на издание Daily Mail.

Дело в том, что молодая герцогиня не слишком старательно следует правилам дворцового этикета. А британская знать гордится своими давними традициями и старательно их соблюдает.

На этот раз поводом для объявленного бойкота стало нежелание Меган соблюдать исторические правила аристократии: при званых приемах мужа и жену сажают в разных концах обеденного стола.

Считается, что разделение супругов способствует более свободному общению гостей.

Однако вольнолюбивый характер американки не принимает подобной чопорности. Герцогиня Сассекская всегда занимает место рядом с мужем, что глубоко возмущает консервативных аристократов.

Как результат — знакомые принца больше не хотят приглашать ее к себе.