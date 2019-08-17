Басков раскрыл свою связь с Зеленским 

Николай Басков опубликовал видео с Зеленским-провокатором. Певец выложил в инстаграм ролик с концерта, где нынешний президент Украины выступает в роли конферансье-провокатора. Он в шутку пытается рассорить Таисию Повалий и Николая Баскова, которые стоят на сцене. Для этого Зеленский конфиденциально сообщает Повалий и Баскову, что они якобы строят друг другу различные каверзы.
«Таечка, послушай. Коля без тебя играет в «Что? Где? Когда?». Типа он умный, а ты.. поняла», — говорит Зеленский.
Сам Басков прокомментировал ролик так:
«Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах и мы ещё не раз споём на бис»
«Пойте, Николай, с Повалий, а вот третий там явно лишний», — ответили на это подписчики артиста.
Ранее Басков прокомментировал появление телеведущей Леры Кудрявцевой в австрийской прессе в качестве женщины, с которой встречался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.