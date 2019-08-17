Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео артист выложил в своем инстаграме.
На видеозаписи Басков выступает на одной сцене с лидером Украины и украинской певицей Таисей Повалий.
Артист признался, что никогда не забудет о сотрудничестве с Зеленским в проектах "Квартал 95". "Золотой голос России".
"Мы еще не раз споем на бис", — прокомментировал ролик Басков.
Ранее сообщалось, что Басков комментирует свержение Кудрявцевой австрийского правительства.