Басков поделился видео с Зеленским

На видеозаписи Басков выступает на одной сцене с лидером Украины и украинской певицей Таисей Повалий.

Артист признался, что никогда не забудет о сотрудничестве с Зеленским в проектах "Квартал 95". "Золотой голос России".

"Мы еще не раз споем на бис", — прокомментировал ролик Басков.

Ранее сообщалось, что Басков комментирует свержение Кудрявцевой австрийского правительства.