Лидеру группы «Чайф» подарили «Москвич-401» 

Этот автомобиль был сделан еще в 1954 году, честно служил в «Скорой помощи», а потом принадлежал деду рок-музыканта. Много лет назад Владимир Шахрин даже ездил на нем по Екатеринбургу, удивляя родной город, ибо был уже достаточно известным музыкантом.
К сожалению, потом машина пропала, — пишет «Комсомольская правда».
И вот, чудесным образом, она снова вернулась к законному владельцу.
В Екатеринбурге отмечали 296-й день рождения города. Конечно, праздничный концерт не обошелся без группы «Чайф».
В перерыве между выступлениями Шахрин посетил выставку раритетных автомобилей, где и получил от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра города Александра Высокинского трогательный подарок — тот самый «Москвич» из прошлого.
«Если увидите эту машинку на улице — знайте, Шахрин едет!» — написал Кувайшев в своем микроблоге.