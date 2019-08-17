Лидеру группы «Чайф» подарили «Москвич-401»

Этот автомобиль был сделан еще в 1954 году, честно служил в «Скорой помощи», а потом принадлежал деду рок-музыканта. Много лет назад Владимир Шахрин даже ездил на нем по Екатеринбургу , удивляя родной город, ибо был уже достаточно известным музыкантом.

К сожалению, потом машина пропала, — пишет «Комсомольская правда».

И вот, чудесным образом, она снова вернулась к законному владельцу.

В Екатеринбурге отмечали 296-й день рождения города. Конечно, праздничный концерт не обошелся без группы «Чайф».

В перерыве между выступлениями Шахрин посетил выставку раритетных автомобилей, где и получил от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра города Александра Высокинского трогательный подарок — тот самый «Москвич» из прошлого.