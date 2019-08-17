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Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив. Тем самым он очень подвел Александра, хотя тот и не держит на друга зла, — рассказывает Teleprogramma.pro.
По словам Маршала, Носков сильнее прочих скучал по России. Более того, свою роль сыграли и постоянные конфликты с Александром Беловым, который был одним из лидеров группы.
Последней же каплей, видимо, была операция на связках, доставившая музыканту много неприятных минут и переживаний.
Кончилось дело тем, что Николай собрал вещи и уехал.
А у «Парка Горького» в Индианаполисе было намечено выступление на крупном фестивале Farm Aid Festival. Поскольку никто не знал об отъезде Носкова, на концерте его ждали до последней минуты.
Ну а потом — делать нечего — Маршалу пришлось брать в руки микрофон и петь, практически без подготовки. По словам артиста, у него «поджилки тряслись». Рядом с ним выступали звезды мирового уровня — Элтон Джон, «Ганс энд Роузес» и другие. Стресс был просто колоссальным.
Позднее, уже в России, Маршал признался, что начал седеть именно после этого концерта.
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Носков , Александр Маршал , Элтон Джон , Александр Белов
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