Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова

Николай Носков , бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив. Тем самым он очень подвел Александра , хотя тот и не держит на друга зла, — рассказывает Teleprogramma.pro.

По словам Маршала, Носков сильнее прочих скучал по России. Более того, свою роль сыграли и постоянные конфликты с Александром Беловым, который был одним из лидеров группы.

Последней же каплей, видимо, была операция на связках, доставившая музыканту много неприятных минут и переживаний.

Кончилось дело тем, что Николай собрал вещи и уехал.

А у «Парка Горького» в Индианаполисе было намечено выступление на крупном фестивале Farm Aid Festival. Поскольку никто не знал об отъезде Носкова, на концерте его ждали до последней минуты.

Ну а потом — делать нечего — Маршалу пришлось брать в руки микрофон и петь, практически без подготовки. По словам артиста, у него «поджилки тряслись». Рядом с ним выступали звезды мирового уровня — Элтон Джон , «Ганс энд Роузес» и другие. Стресс был просто колоссальным.

Позднее, уже в России, Маршал признался, что начал седеть именно после этого концерта.