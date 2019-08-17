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Рудковская поставила злопыхателей на место 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поводом для резкого ответа недоброжелателям стали участившиеся хейтерские атаки на контент инстаграма звезды. Фолловерам все было не так — в том числе и длина ног, и размер обуви, и объем талии.
Яна — девушка решительная, и с самооценкой у нее все в порядке, — она взяла и выставила видео, где она в шикарном мини-платье прохаживается напоказ и демонстрирует стройную фигуру.
И тут же обратилась к любителям найти недостатки на чужих фото, посоветовав им для начала посмотреть на самих себя в зеркале.
«Специально для тех, кому так важны мои ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, наденьте линзы и пристально начинайте искать ты самую соломинку, нашли? Отлично. А теперь бегом к своему зеркалу и смотрим на себя любимую. Бревно увидели? Нет? Тогда шансов совсем мало, а вот если увидели, значит, пост сработал», — иронизирует она.
Ну и, чтобы окончательно закрыть тему, сообщила, что рост у нее — 168 см, а размер обуви — 36, 5.
«Думаю, что если в 44 года у Вас будут не хуже, а лучше я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем», — поставила точку телезвезда.
Подписчики пост оценили и одобрили.
«Я бы к тому монологу добавила: еще и МАТЬ и не единожды», «Я не понимаю, кому могут не нравиться ваши ноги? Я всегда смотрю и думаю — вот повезло же», «ЯНОЧКА! НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на злопыхателей и завистников! Вы же умница, не тратьте на них свое время…Они того не стоят!»
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