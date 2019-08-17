Рудковская поставила злопыхателей на место

Поводом для резкого ответа недоброжелателям стали участившиеся хейтерские атаки на контент инстаграма звезды. Фолловерам все было не так — в том числе и длина ног, и размер обуви, и объем талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 16 Авг 2019 в 10:21 PDT Яна — девушка решительная, и с самооценкой у нее все в порядке, — она взяла и выставила видео, где она в шикарном мини-платье прохаживается напоказ и демонстрирует стройную фигуру.

И тут же обратилась к любителям найти недостатки на чужих фото, посоветовав им для начала посмотреть на самих себя в зеркале.

«Специально для тех, кому так важны мои ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, наденьте линзы и пристально начинайте искать ты самую соломинку, нашли? Отлично. А теперь бегом к своему зеркалу и смотрим на себя любимую. Бревно увидели? Нет? Тогда шансов совсем мало, а вот если увидели, значит, пост сработал», — иронизирует она.

Ну и, чтобы окончательно закрыть тему, сообщила, что рост у нее — 168 см, а размер обуви — 36, 5.

«Думаю, что если в 44 года у Вас будут не хуже, а лучше я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем», — поставила точку телезвезда.

Подписчики пост оценили и одобрили.