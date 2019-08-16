«Неприятная девочка»: детская фотография Пугачевой рассорила фанатов

Пользователи соцсети поспорили о том, как певица Алла Пугачева выглядела в детстве. Одни назвали ее изображение на архивном фото в Instagram — «неприятным», другие отметили, что в детстве звезда была «хорошенькой».

Фотография маленькой Аллы Пугачевой была опубликована на ее фанатской странице в соцсети. На фото маленькая Пугачева снята в темном платьице с белым воротничком и с белым бантом на голове. Рядом авторы публикации разместили еще одну архивную фотографию, где певица уже взрослая женщина.

«Какая неприятная девочка Алла в детстве. страшная», — написала galinasharipovna (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Неказистая малышка…Прекрасная женщина, женщина, которая поет…», — оценила фото irinawkislixa.

Однако большая часть поклонников назвала маленькую Аллу Пугачеву милым ребенком и отметила, что ее дочь — Лиза не очень похожа на маму.

«Хорошенькая, лапулька маленькая», — уверена msofochka6674

«Милая, красива девочка», — написала yog33.yakovleva.