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«Неприятная девочка»: детская фотография Пугачевой рассорила фанатов 

Рамблер 45 минут назад
Фото: @allapugachevaandherfamily
Пользователи соцсети поспорили о том, как певица Алла Пугачева выглядела в детстве. Одни назвали ее изображение на архивном фото в Instagram — «неприятным», другие отметили, что в детстве звезда была «хорошенькой».
Фотография маленькой Аллы Пугачевой была опубликована на ее фанатской странице в соцсети. На фото маленькая Пугачева снята в темном платьице с белым воротничком и с белым бантом на голове. Рядом авторы публикации разместили еще одну архивную фотографию, где певица уже взрослая женщина.
«Какая неприятная девочка Алла в детстве. страшная», — написала galinasharipovna (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Неказистая малышка…Прекрасная женщина, женщина, которая поет…», — оценила фото irinawkislixa.
Однако большая часть поклонников назвала маленькую Аллу Пугачеву милым ребенком и отметила, что ее дочь — Лиза не очень похожа на маму.
«Хорошенькая, лапулька маленькая», — уверена msofochka6674
«Милая, красива девочка», — написала yog33.yakovleva.
«Ну и где Лиза? ничего общего», — посчитала juleaakimova.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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