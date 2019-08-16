Света Яковлева оказалась в реанимации

Фрик-дива Света Яковлева оказалась в реанимации из-за передозировки наркотиками. Пиар-директор Яковлевой Николай Титов подтвердил информацию о ее госпитализации.

«Ну да, есть такое», — сказал он «360».

Подробностей случившегося Титов приводить не стал, заявив, что не должен отчитываться. Он отметил, что «это ее образ жизни», и светская львица живет так, как считает нужным.

Света Яковлева получила известность в 2010 году. Она приняла участие во многих телешоу и пыталась попасть в «Дом-2», но не прошла кастинг.