Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Света Яковлева оказалась в реанимации 

Рамблер + ещё 2 40 минут назад
Фото: Instagram
Фрик-дива Света Яковлева оказалась в реанимации из-за передозировки наркотиками. Пиар-директор Яковлевой Николай Титов подтвердил информацию о ее госпитализации.
«Ну да, есть такое», — сказал он «360».
Подробностей случившегося Титов приводить не стал, заявив, что не должен отчитываться. Он отметил, что «это ее образ жизни», и светская львица живет так, как считает нужным.
Света Яковлева получила известность в 2010 году. Она приняла участие во многих телешоу и пыталась попасть в «Дом-2», но не прошла кастинг.
Шоу-бизнес , Общество , Николай Титов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»24
Китай стянул бронетехнику к границам Гонконга1
Российская ОПГ установила рекорд в Финляндии2
«Неприемлемо»: На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру3
Пока вы не уснули: Как США невольно помогли России19
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение