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«Я все рассказала мужу»: Повалий призналась в измене 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: @tpovaliyofficial
Певица Таисия Повалий в эфире программы «Судьба человека» призналась, что изменяла первому мужу, музыканту Владимиру Повалию.
Как пишет «Телепрограмма», Повалий призналась, что ее отношения со вторым супругом начались, когда она еще была замужем.
По словам певицы, их отношения с Владимиром Повалием были очень странными, они месяцами не виделись, каждый жил своей жизнью.
«Однажды перед новогодними съемками ко мне подошел молодой парень в красном свитере. У него были огромные ресницы. Позже я узнала, что это продюсер Игорь Лихута. Он заявил, что давно мечтал со мной познакомиться. Я сначала, конечно, на него даже внимания не обратила. Уехала на гастроли. А через неделю раздался звонок. Мы проговорили целый час. Так и начался наш роман», — рассказала Повалий.
Ведущий программы Борис Корчевников процитировал интервью Владимира Повалия, в котором он признался, что начал догадываться о романе жены на стороне, и когда все же решился напрямую ее спросить, она во всем призналась.
«Да. Я все рассказала мужу. Я не могу жить с одним человеком, а любить другого. В Игоря я просто без ума влюбилась», — заявила Таисия.
По словам певицы, новая любовь так резко ворвалась в ее жизнь, что она не устояла, развелась и вышла замуж за любимого.
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Шоу-бизнес , Другое , Борис Корчевников , Таисия Повалий
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