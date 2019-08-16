Instagram Бузовой требуют заблокировать

Поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой, назвавшей себя «блокадницей», оскорбляет ветеранов и жителей блокадного Ленинграда . Об этом Федеральному агентству новостей заявил зампред партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин

Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, и в шутку называет себя «блокадницей». Эта запись вызвала волну возмущения в соцсетях, поведение Бузовой осудили и ее коллеги.

По данным ФАН, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта певицы.

«У Бузовой более 16 миллионов подписчиков в Instagram, и она им транслирует такое. (…) Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала», — заявил изданию Виталий Бородин.

По его мнению, с поведением Бузовой должна разобраться Генпрокуратура

«Это не шутки — показывать такой пример молодежи, которая подписана на нее. Это кощунство. За нас умирали, а она берет и наглым образом умаляет подвиг наших героев», — отметил Бородин.