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Instagram Бузовой требуют заблокировать 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лызлова
Поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой, назвавшей себя «блокадницей», оскорбляет ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Об этом Федеральному агентству новостей заявил зампред партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин.
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, и в шутку называет себя «блокадницей». Эта запись вызвала волну возмущения в соцсетях, поведение Бузовой осудили и ее коллеги.
По данным ФАН, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта певицы.
«У Бузовой более 16 миллионов подписчиков в Instagram, и она им транслирует такое. (…) Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала», — заявил изданию Виталий Бородин.
По его мнению, с поведением Бузовой должна разобраться Генпрокуратура
«Это не шутки — показывать такой пример молодежи, которая подписана на нее. Это кощунство. За нас умирали, а она берет и наглым образом умаляет подвиг наших героев», — отметил Бородин.
В свою очередь сама Ольга Бузова ранее заявила изданию Super, что ее неправильно поняли, подчеркнув, что с почтением относится к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Юрий Чайка , Виталий Бородин , Генпрокуратура РФ , РИА ФАН , Санкт-Петербург
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