Григорий Лепс одолел пешком без перерыва 44 километра

57-летний Григорий Лепс не устает удивлять своей физической подготовкой. В начале августа он совершил 20-километровое восхождение на гору в районе Геленджика , где стоит 44-метровый православный крест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 14 Авг 2019 в 1:15 PDT И вот теперь артист опубликовал фото и сообщил на своей странице в Instagram, что смог побить свой рекорд по ходьбе, за 8 часов 30 минут одолев️ 44 километра вместе с Виктором Смоляром, чемпионом мира по рукопашному бою.

Смоляров признался, что не ожидал от Григория Викторовича такой спортивной подготовки. А когда пошли в гору, по сильно пересеченной местности, при +25 градусов по Цельсию, то он был просто удивлен. А певец все шел и шел ровным темпом, да еще и подбадривал его.

Что было в пути Смоляров частично запечатлел на видео, где хорошо видно насколько трудно просто находиться под палящим солнцем, а тем более перемещаться без пауз. И первый, задающий темп, идет Лепс.

Поклонники таланта артиста только и смогли воскликнуть: «Браво!», «Круто!»