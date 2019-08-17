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«Помним и любим»: Успенская почтила память покойной Глаголевой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
65-летняя Любовь Успенская почтила память покойной Веры Глаголевой. Актриса скончалась от онкозаболевания 16 августе 2018 года. Семья режиссера установила на могиле Веры Витальевны памятник под стеклянным куполом белой беседки.
Сама певица подметила, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы. По словам Успенской, она жалеет о том, что из-за плотного гастрольного и концертного графика ей не удалось повидаться с семьей Глаголевой, ее дочерьми.
«Мы всегда помним и любим Веру. Это был честный, душевный, порядочный человек, который всегда был готов прийти на помощь», — добавила певица.
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Вчера в связи с годовщиной смерти дорогой и любимой Веры Глаголевой в честь неё был открыт памятник, увековечивший ее в наших сердцах. Мне жаль, что меня не было рядом и, что я не могла присутствовать. ⠀ Мы всегда помним и любим Веру. Это был честный, душевный, порядочный человек, который всегда был готов прийти на помощь. ⠀ Безумно приятным для меня стало, что ее дочь Настя, так прекрасно исполнила мою песню «Небо», которую в итоге использовали для такого трогательного ролика. Частичка меня, как будто бы рядом🙏🏻

Публикация от  Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Актриса скончалась на 62-м году жизни. Коллеги Веры Витальевны утверждали, что мало кто из ее окружения мог догадаться, что режиссер борется с тяжелой болезнью. Глаголева не смогла пропустить свадьбу младшей дочери Анастасии Шубской. Она полностью одобряла выбор девушки и гордилась своим зятем — хоккеистом Александром Овечкиным. Известие о кончине актрисы стало полной неожиданностью для ее близких друзей и поклонников. Несмотря на болезнь, Вера Глаголева делилась своими творческими планами и мыслями о новых интересных проектах. Однако воплотить задуманное ей так и не удалось.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шубская , Вера Глаголева , Любовь Успенская , Александр Овечкин
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