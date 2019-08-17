«Помним и любим»: Успенская почтила память покойной Глаголевой

65-летняя Любовь Успенская почтила память покойной Веры Глаголевой . Актриса скончалась от онкозаболевания 16 августе 2018 года. Семья режиссера установила на могиле Веры Витальевны памятник под стеклянным куполом белой беседки.

Сама певица подметила, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы. По словам Успенской, она жалеет о том, что из-за плотного гастрольного и концертного графика ей не удалось повидаться с семьей Глаголевой, ее дочерьми.