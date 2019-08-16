Разин заявил о вине в смерти Цоя

«Это была трагедия не только для Советского союза в целом, но и для группы "Ласковый май" в частности», — написал ее продюсер вчера в инстаграме.

Разин объяснил это тем, что виделся с Цоем за день до его смерти — тот выступал на стадионе «Лужники» во втором отделении концерта, «Ласковый май» — в первом. Также продюсер упомянул, что одалживал Цою свой автомобиль «Чайка». Он посетовал, что не одолжил машину музыканту и в день его гибели.