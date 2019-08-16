Виктор Цой мог не умереть, если бы воспользовался «Чайкой» Андрея Разина, а не своим «Москвичом», заявил сам продюсер «Ласкового мая» в своем инстаграме.
Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в результате ДТП под Ригой. Он управлял «Москвичом», которым владел и, согласно официальной версии событий, заснул за рулем. Легковушка столкнулась с автобусом «Икарус». Цой умер мгновенно.
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15 августа 1990 года погиб Витя Цой🙏. Это, конечно, была трагедия не только для всего Советского Союза, в целом, но и для группы «Ласковый май», в частности. Потому, что, буквально накануне, мы давали последний концерт в Лужниках с группой «Ласковый май» и Витей Цоем. Мы с Юрой работали в первом отделении, а он работал во втором. Он выезжал на моей «Чайке». Лучше бы я ему отдал эту «Чайку» и он на ней поехал в Прибалтику, чем на своем «Москвиче», на котором он разбился. Может, тогда бы он остался в живых. Царствие Небесное тебе, Витя🙏. Мы всегда будем помнить и любить тебя. 🙏💐🕯
«Это была трагедия не только для Советского союза в целом, но и для группы "Ласковый май" в частности», — написал ее продюсер вчера в инстаграме.
Разин объяснил это тем, что виделся с Цоем за день до его смерти — тот выступал на стадионе «Лужники» во втором отделении концерта, «Ласковый май» — в первом. Также продюсер упомянул, что одалживал Цою свой автомобиль «Чайка». Он посетовал, что не одолжил машину музыканту и в день его гибели.
«Может, тогда бы он остался в живых», — допустил он.