Собчак все видела: Виторган и Нинидзе познакомили детей

Новоиспеченная пара актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе после путешествия по греческим островам отправилась в отпуск на Кипр вместе со всеми детьми от предыдущих браков артистов. Несмотря на то, что Виторган и Нинидзе пока не комментировали свои отношения, они их и не отрицают, свободно выкладывая фотографии в соцсетях.

Если судить по фото, компания здорово проводит время вместе, много путешествуя по острову. Начинающая актриса Полина Виторган очевидно уже подружилась с новой возлюбленной отца, девушки не теряют времени даром и даже во время отдыха оттачивают свое мастерство, записывая пробы.

Одну из фотографий, на которой изображен Виторган с тремя своими детьми, прокомментировала бывшая супруга актера — Ксения Собчак

Судя по всему, знаменитости действительно смогли преодолеть все трудности, забыть обиды и продолжить жить в уважении и дружбе уже порознь. Подписчики в соцсетях не перестают восхищаться мудростью бывших супругов, называя их ситуацию «высокими отношениями».

Однако стоит отметить, что Виторган время от времени своими публикациями дает повод усомниться в том, что все гладко и его обида в прошлом. Так, на днях актер выложил большой философский пост, в котором он, по мнению подписчиков, объяснил, чем его новая пассия лучше изменившей ему Собчак.

«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперед только при лобовой атаке, тот, кто готов всегда, к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника. — написал Виторган в своем инстаграме. — И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают «черные дыры», засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после «черных дыр» не остается ничего. Никакого содержания или следа».

Артист отметил, что к такой мысли он пришел после прочтения первых 50-ти страниц «Кратких ответов на большие вопросы» Стивена Хокинга

«Что ж дальше будет? Никогда еще теоретическая физика не была так близка к человеку», — заключил он.

Подписчики подхватили заданную тему для разговора и стали развивать мысль дальше.

«Черная дыра остается после отношений с перверзными нарциссами. Ксюша очень подходит под этот типаж. То сахарное шоу, то ледяной душ. Вот этими качелями изматывают, пока в партнере есть энергия. А потом безжалостно утилизируют!», «Про писаря прям в точку! Ксения Анатольевна, она самая!», «Понятно о ком! Вы другой породы! Доброта, порядочность, искренняя наивность! Чего не скажешь о Ксюше, что бы она ни говорила, это абсолютно не так! Пишу вам как психотерапевт, которому видно всю клинику!» — высказывались пользователи соцсети.

Большинство высказавшихся убеждены в том, что это был «жирный намек про Анатольевну» и стоит «запасаться попкорном» в ожидании ответа Собчак на этот выпад, которого, впрочем не последовало. Вероятно, что телеведущей сейчас не до этого, поскольку она отдыхает у моря вместе с режиссером Константином Богомоловым и, по слухам, готовится к скорой свадьбе.

«У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?» — писал ранее телеграм-канал Dark Cosmo.

В соцсетях новость вызвала бурную реакцию: например, скандальный блогер Лена Миро предположила, что слухи о свадьбе запустила сама Собчак — назло бывшему супругу, личная жизнь которого недавно наладилась.

Кроме того, некоторые подписчики пары не исключают то, что срочное решение о свадьбе принято в связи с беременностью телеведущей.

Другие же, предположили, что в настоящее время знаменитые люди готовы пойти на все ради привлечения внимания аудитории к своей персоне: «и свадьбу сыграть, и на шпагат встать, и „блокадницей“ обозваться, лишь бы своей жизнью жить не начинали».