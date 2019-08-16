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Отец Началовой рассказал о встречах на могиле певицы 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
На могилу к Юлии Началовой до сих пор несут цветы и игрушки, а также приезжают поклонники со всего мира, рассказал «Комсомольской правде» отец певицы. Так, по словам Виктора Началова, его жена встретила на кладбище бизнесмена из Нью-Йорка.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище. По словам отца певицы, семья и спустя пять месяцев после ее смерти получает поддержку и соболезнования, в том числе от совершенно незнакомых людей.
«Моральная поддержка есть, все стараются сказать добрые слова — и очень известные люди, и совершенно незнакомые. Недавно к Юле на могилу приезжал мужчина из Нью-Йорка, я даже не знаю, кто он, кажется бизнесмен. Верочка с Таей (супруга Виктора Началова) случайно встретили его на кладбище. Подошел, сказал, что специально прилетел в Москву к Юле. И таких встреч было немало, мы ведь часто ходим на могилу», — рассказал газете Виктор Началов.
По его словам, на Юлии Началовой несут цветы и игрушки.
«Очень много русскоязычных людей мне звонит со всего мира. Я даже не предполагал, что у дочери такая известность. Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло», — отметил он.
Виктор Началов также рассказал изданию, что у него был найден рак, однако после проведенной в Израиле операции он чувствует себя хорошо.
«Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились…», — отметил он.
Ранее бывший пиар-директора артистки Анна Исаева заявила «Собеседнику», что родители Юлии Началовой надеются, что им помогут с установкой памятника. Необходимую сумму на него они рассчитывают собрать к годовщине смерти певицы.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Исаева , Комсомольская правда , Нью-Йорк
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